Выпускникам филиала Президентской академии в Красногорске вручили дипломы

Торжественная церемония состоялась в Московском областном филиале академии. Документ о высшем образовании получили студенты факультетов экономики и менеджмента и государственного управления и права.

Директор филиала Арташес Арсенян напомнил, что молодые люди поступили в Президентскую академию в 2019 году, учились во время пандемии коронавируса, а заканчивали вуз в период проведения специальной военной операции.

«Диплом дает вам возможность идти дальше, сделать хорошую карьеру в крупных корпорациях, использовать свой управленческий опыт на государственной службе», — обратился к выпускникам профессор Арсенян.

Новоиспеченных бакалавров поздравили и деканы факультетов. Они попросили выпускников не забывать свою альма-матер. «Делитесь своими успехами, а если понадобится помощь– помните, что наши двери всегда открыты», — заявил профессор Николай Головецкий. Он выразил надежду, что молодые люди добьются в жизни больших успехов.

Всего дипломы Президентской академии получили 74 выпускника заочной формы обучения.

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