Выпускникам Егорьевского технологического института вручили дипломы

Торжественная церемония вручения дипломов прошла в Егорьевском технологическом институте «Станкин». В этом году выпускниками стали 80 человек. Это специалисты в сфере техносферной безопасности, теплотехники, теплоэнергетики, менеджмента, экономики и других востребованных компетенций.

Ребят поздравили директор вуза Игорь Соппа, председатель Совета депутатов Михаил Лавров, а также представители предприятий округа, для которых Егорьевский технологический институт может подготовить профессионалов своего дела. У учебного заведения 97 индустриальных партнеров, которые с удовольствием могут принимать студентов и выпускников университета на практику и, в дальнейшем, на работу.

Вчерашние студенты обратились к педагогам со словами благодарности за полученные знания и поддержку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в очередной раз поднял вопрос о привлечении молодых кадров в сферу образования. Он отметил, что дефицит учителей — чувствительный вопрос, а потому ему нужно уделить особое внимание.

Сегодня в школах региона не хватает от 200 до 240 педагогов по разным предметам.