Выпускникам академии туризма в Химках вручили дипломы

Воспитанникам Российской международной академии туризма торжественно вручили дипломы о среднем и высшем образовании. Лауреат всероссийских конкурсов Сергей Субботин подготовил для студентов музыкальный подарок.

Выпускники получили дипломы о среднем профессиональном образовании по направлениям: туризм, гостиничное дело, экономика и бухгалтерский учет. Отдельно отметили студентов-отличников. На мероприятии поздравили и старших выпускников: они получили дипломы о высшем профессиональном образовании. Церемония проходила в актовом зале академии, дипломы воспитанникам вручал ректор Евгений Трофимов.

Музыкальный сюрприз для ребят преподнес лауреат международных и всероссийских конкурсов, обладатель Гран-при, двукратный победитель фестиваля «Играем джаз с Георгием Гараняном» Сергей Субботин. Мероприятие завершилось видео-поздравлением от выпускников.

«Годы обучения в академии я запомню надолго. Очень благодарна своим педагогам, однокурсникам, друзьям за счастливые дни обучения. Академия стала практически вторым домом для меня. Обучение подошло к концу, и от этого немного грустно, но отсюда я уйду только с приятными воспоминаниями и ценным опытом», — поделалась выпускница Российской международной академии туризма Екатерина Исаева.

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