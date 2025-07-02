Выпускникам академии из Химок вручили дипломы на Красной площади

Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков поздравил специалистов и отметил, что свою службу они начнут в юбилейный 35-й год основания ведомства.

«Профессия пожарного и спасателя — это не просто работа, это призвание, требующее полной самоотдачи, мужества и готовности в любую минуту прийти на помощь. Впереди у вас непростые задачи, когда от ваших решений будут зависеть человеческие жизни. Но именно в этом — величие и ответственность вашего выбора», — сказал Александр Куренков.

Выпускники дали торжественную клятву служить Отечеству.

Отметим, что в этом году из академии выпустились около 700 человек, в том числе воспитанники кадетского пожарно-спасательного корпуса и специалисты двух гражданских факультетов. Диплом с отличием получили 136 выпускников, 21 из них вручили золотые медали «За особые успехи в учении».