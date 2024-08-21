Выпускника школы Реутова наградили за посадку неисправного самолета

Иван Шленкин из Реутова успешно посадил неисправный самолет во время учебно-тренировочного полета. За это он получил почетную грамоту и благодарность от министра транспорта России.

Курсант Ульяновского института гражданской авиации имени Б. П. Бугаева и выпускник школы № 6 Реутова Иван Шленкин выполнял учебный полет 12 августа на аэродроме «Солдатская Ташла». При взлете у самолета отвалилось опорное шасси.

Иван решил продолжить полет над аэродромом, чтобы выработать топливо. Несмотря на отказ авиатехники, он успешно посадил самолет, никто не пострадал. Его заслуги отметил министр транспорта России Роман Старовойт. Он вручил уроженцу Реутова почетную грамоту.

Отметим, что Иван Шленкин с детства мечтал связать жизнь с авиацией. Сегодня он учится на четвертом курсе, посещает родную школу и рассказывает ученикам о своей профессии.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».