Сегодня 10:45 Выпускника Раменского колледжа наградили за спасение утопающего 0 0 0 Подмосковье

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Храбрый поступок матроса-спасателя мобильного поста озера Гидра Арофатшо Сафархуджаева оценил глава Раменского округа Эдуард Малышев. Он поблагодарил парня за героизм и вручил ему благодарственное письмо и памятный подарок.

Арофатшо Сафархуджаев всего полгода работает спасателем. В свои 20 лет он — сотрудник аварийно-спасательного отряда № 3 Москвы и спасатель-матрос мобильного поста на озере Гидра в Раменском, где и случилось ЧП. Трагедии удалось избежать только потому, что Арофатшо Сафархуджаев оказался в нужное время в нужном месте. После работы парень опоздал на автобус и вернулся на пост. Ночью он услышал крики и решил проверить местность. Спустившись к берегу, увидел компанию отдыхающих. Их друг выпил лишнего, ушел купаться и не вернулся. Спасатель не стал терять ни минуты. Без раздумий бросился в воду прямо в одежде, успев скинуть на землю лишь телефон и фонарик. А когда вынес пострадавшего на берег, оказал первую помощь ему и девушке, которая переволновалась и потеряла сознание.

Отметим, что год назад на этом же пляже скромный герой защитил еще и девочку от троих навязчивых незнакомцев, которые приставали к ней.

Арофатшо Сафархуджаев не считает себя героем, но планирует им стать в армии. «Я хотел бы в войска МЧС попасть, потому что я в этом как бы уже понимаю, и мне будет проще освоиться, чем в других войсках, наверно, потому что через это должен пройти каждый человек и на своей шкуре понять, что это такое на самом деле Родину», — поделился молодой человек. «Мы гордимся, что в Раменском округе есть такие спасатели», — сказал Эдуард Малышев. О подвиге выпускника Раменского колледжа узнали в МЧС и теперь готовятся вручить ему медаль «За спасение погибающих на водах».