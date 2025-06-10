Выпускник в Красногорске набрал 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике

По итогам двух дней проведения государственной итоговой аттестации выпускник Михаил Попов в Красногорске стал девятым учеником округа, набравшим максимальный балл. О результатах, опубликованных во вторник, 10 июня, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков отметил, что впервые за последние три года выпускник красногорской школы получил высший балл на ЕГЭ по профильной математике. В общей сложности уже есть девять стобалльников, что на три больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Эти показатели — результат кропотливой работы самих ребят, их учителей и родителей.

Он также отметил, что высокие результаты по химии, истории, литературе и профильной математике показали выпускники Нахабинской гимназии № 4 имени Водопьянова, гимназии № 7 имени Яковлева, лицея № 4, гимназии № 6, образовательного центра имени Косыгина и школы «Светлые горы».

Итоги по другим экзаменам будут объявлены позднее.