Выпускник украсил к Новому году школу в Ногинске

Лично, на свои средства, юный ногинчанин украсил к Новому году свою школу, которую закончил три года назад. Сегодня Данил — студент одного из самых лучших ВУЗов страны МГТУ имени имени Баумана.

За искреннюю и безграничную любовь к Ногинску и родной школе, творческую энергию и сердечное участие в жизни округа благодарственным письмом главы Богородского округа был награжден Данила Мильчинский.

Тем не менее молодой человек не забывает родную школу — Центр образования № 2 имени Короленко. Он купил все оборудование и сам лично его установил. Теперь школа сияет и украшает город. Причем помогает он школе, в том числе и с праздничным оформлением, уже не первый год.

Семья и близкие поддержали эту идею. Такие слова всегда вдохновляют и мотивируют на новые свершения.

За время обучения в школе Данил зарекомендовал себя как прилежный, любознательный и исполнительный ученик. По словам педагогов, он всегда старался создать дружелюбную атмосферу в коллективе. Помогал одноклассникам в освоении компьютерных программ.