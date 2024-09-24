Выпускник школы в Чехове набрал максимум баллов в финале «Диктанта Победы»

Воспитанник средней школы № 10 Андрей Баланов написал «Диктант Победы» с максимальным количеством баллов — 25. Финалисту из городского округа Чехов вручили награду в отделении партии «Единая Россия».

Церемония награждения прошла в общественной приемной чеховского отделения партии. Андрею Баланову вручил диплом исполнительный секретарь местного отделения «Единой России» Константин Безрукавый.

Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны состоялся в рамках проекта «Историческая память». Его целью является привлечение внимания к вопросам сохранения историко-культурного наследия.

«Наше благосостояние во многом определяется уровнем единства, уважением к историческим корням и доверием друг к другу», — подчеркнул куратор проекта Константин Безрукавый. Он поздравил выпускника с выдающимся достижением и пожелал ему успехов во всех начинаниях.

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