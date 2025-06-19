Выпускник православной гимназии написал икону для храма в Лобне

В храме Филарета Московского в Лобне появился новый образ «Спас на престоле». Его создал выпускник местной православной гимназии и Свято-Тихоновского гуманитарного университета Тимофей Бестин, он представил икону как свою дипломную работу.

Запрестольный образ торжественно разместили в храме в День всех святых.

«Это знаковое событие для прихода. Образ, созданный руками земляка, имеет особое значение для верующих», — отметили служители храма Филарета Московского в Лобне.

Также в муниципалитете продолжают возводить новый храм в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Специалисты в ближайшее время приступят к сборке купола. Внести свой вклад в строительство храма можно через пожертвования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Подмосковье построят 25 новых школ.