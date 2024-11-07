Снаряжение участников СВО показали на выставке в школе № 5 Наро-Фоминска
В Наро-Фоминске открылась временная выставка, посвященная специальной военной операции. Экспонаты представил выпускник школы и ученый секретарь местного музея Федор Пущин.
Все экспонаты были привезены «из-за ленточки», что сделало выставку особенно значимой для посетителей. Экспозиция включала разнообразные предметы снаряжения, которые можно было не только увидеть, но и потрогать. Одними из наиболее ярких экспонатов стали трофейные бронежилет «Корсар-М3» украинского производства и американский шлем, который находится на вооружении армии США с 1980 года. Также внимание привлекли шевроны ВСУ.
Особое место на выставке занимала реконструкция образа бойца-ополченца ЛНР и ДНР. Он был создан с использованием личных вещей бойцов, участвовавших в спецоперации.
Во время экскурсии Федор Пущин рассказал школьникам об историях героев, их подвигах и мужестве. Это была настоящая лекция по новейшей истории, которая позволила молодому поколению понять, что происходит в мире и какую роль играют российские военные.
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