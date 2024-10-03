Выпускник Москврецкой гимназии в Воскресенске пополнил ее штат

Уже второй год в Москворецкой гимназии учителем физкультуры трудится ее выпускник Степан Замащиков. Молодой человек отслужил в армии, окончил университет и вернулся в родное учебное заведение.

Выпускник Москворецкой гимназии Степан Замащиков второй год работает преподавателем физкультуры в родной школе. Мужчина вернулся в нее после службы в армии и учебы в университете.

«Со школой меня связывает очень многое, не только педагоги и сама учеба. Когда я был школьником, часто участвовал в спортивных соревнованиях, в творческих конкурсах. Все это в сумме стало для меня родным, поэтому я сразу решил, что вернусь сюда после университета», — поделился Степан.

Молодой человек закончил факультет физкультуры и спорта Государственного социально-гуманитарного университета Коломны.

«У меня всегда была любовь к детям, мне интересно с ними работать. За время работы я понял, что все дети абсолютно разные, к каждому нужен свой подход. Но с этой задачей я, думаю, справляюсь», — отметил он.

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