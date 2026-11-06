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    Выпускник колледжа из Воскресенска стал победителем чемпионата «Абилимпикс»

    Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

    В Москве подвели итоги национального этапа чемпионата. В компетенции «Мастер по обработке цифровой информации» первое место занял Дмитрий Федотов — выпускник Воскресенского колледжа 2025 года, выступавший в категории «Специалист».

    Подготовил участника преподаватель-наставник Юрий Шулика.

    Конкурсное задание включало четыре модуля, требовавших широкого спектра профессиональных навыков: создание коллажа в графическом редакторе, форматирование пресс-релиза, выполнение сложных вычислений и подготовку интерактивной презентации.

    Во время выполнения четвертого модуля у Дмитрия внезапно выключился компьютер, но после восстановления оборудования он доделал задание до конца.

    «Несмотря на все трудности, мы справились. Для участников и для всего колледжа стать первыми в национальном финале — это важное и неожиданное событие, которое подарило самые невероятные эмоции», — отметил наставник.

    В Московской области и по всей стране для молодежи сегодня открыто множество возможностей — это гранты губернатора Андрея Воробьева, конкурсы Росмолодежи, проектные школы и многое другое.