Выпускник из Воскресенска сдал ЕГЭ по математике на 100 баллов

Одиннадцатиклассник не раз доказывал свое мастерство в решении сложных задач. Классный руководитель Олеся Тарасова, которая вела его с пятого класса, вспоминает, что Тимур всегда проявлял большой интерес к математике и любил решать нестандартные задачи.

Помимо участия в математических играх и соревнованиях, Тимур активно участвовал в олимпиадном движении. Он ежегодно становился победителем школьного этапа Всероссийской олимпиады, призером и победителем муниципального этапа по математике. А в 2024 году стал призером регионального этапа.

«На экзаменах сложностей у меня не было, так как подготовка была хорошая. Самостоятельно смотрел разбор заданий прошлых лет. Также высокому результату помогло участие в олимпиадах», — уверен Тимур.

Теперь воскресенский выпускник собирается поступать в один из московских институтов на инженерное направление.