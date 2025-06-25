Выпускник из Солнечногорска получил 100 баллов на ЕГЭ по информатике

Выпускник Менделеевской школы Максим Курносов набрал 100 баллов на ЕГЭ по информатике. Он закончил IT-класс и надеется получить медаль «За особые успехи в учении».

Со слов учителей, Максим еще в начальной школе заинтересовался компьютерами, и к экзамену у него уже было много знаний по программированию. В подготовке к ЕГЭ особенно помогла ему учительница информатики Юлия Хромова.

«Пусть этот успех станет первой ступенькой к большим победам. Спасибо учителям и родителям — без вас такого результата не было бы», — отметил глава Солнечногорска Константин Михальков.

В 2025 году ЕГЭ Солнечногорске сдают больше пятисот человек. А первым стобалльником стал Владимир Чистяков из лицея № 1, который на «отлично» сдал экзамен по химии.

Прием документов для поступления в вузы на бакалавриат и специалитет по ЕГЭ на бюджет продлится до 25 июля.