Выпускник из Подольска набрал 100 баллов на ЕГЭ по литературе

Александр Бумагин, выпускник школы №30 в городе Подольске, удивил себя и окружающих, набрав максимальный балл на ЕГЭ по литературе. Юноша готовился к экзамену, но не ожидал, что сможет достичь такого высокого результата.

«У меня не было цели сдать на 100 баллов. Я просто хотел получить хороший результат. Не могу сказать, что было легко, но выполнимо», — отметил Александр Бумагин.

Из любимых жанров литературы юноша выделяет фантастику. В экзаменационных вопросах ему попалось одно из его любимых произведений школьной программы — «Отцы и дети» Тургенева. Александр отметил, что ему нравится стиль автора и интересно наблюдать за развитием отношений между персонажами.

Помимо учебы, Александр увлекается музыкой, фотографией и видеомонтажом. Он планирует поступать в профильный вуз, чтобы стать видеооператором. Все выпускные экзамены юноша уже сдал. На ЕГЭ по русскому языку он набрал 87 баллов, а результаты по математике пока неизвестны.

Классный руководитель Александра, Любовь Махнева, довольна результатами своих учеников. «Есть очень хорошие результаты в классе. В целом дети сдали ЕГЭ хорошо», — сказала она.

Впереди у выпускников — получение аттестата и начало взрослой жизни. Александр признается, что будет скучать по школе, но уже настроен на новый этап.