Выпускник из Подмосковья набрал максимальный балл на ЕГЭ по химии
14 июня стали известны результаты ЕГЭ по химии в Московской области. Максимальный балл получил выпускник Балашихинского лицея Сергей Юдин, сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.
В школьные годы Сергей показывал высокие результаты в учебе. Он стал победителем муниципального и призером регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по химии. Также он завоевал победы на заключительных этапах олимпиад «Грани науки» и «Шаг в будущее».
Наставником Сергея во время подготовки к ЕГЭ была учитель химии Наталья Курбатова. «Именно Наталья Валерьевна заинтересовала и увлекла меня предметом, а также дала прочную профессиональную базу знаний, научила научной логике, дисциплине и аккуратности в работе», — отметил Сергей Юдин.
Выпускник также с интересом изучал биологию, математику и физику. В дальнейшем он планирует получить образование в области медицины.