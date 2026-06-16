Выпускник из Подмосковья набрал максимальный балл на ЕГЭ по химии

В школьные годы Сергей показывал высокие результаты в учебе. Он стал победителем муниципального и призером регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по химии. Также он завоевал победы на заключительных этапах олимпиад «Грани науки» и «Шаг в будущее».

Наставником Сергея во время подготовки к ЕГЭ была учитель химии Наталья Курбатова. «Именно Наталья Валерьевна заинтересовала и увлекла меня предметом, а также дала прочную профессиональную базу знаний, научила научной логике, дисциплине и аккуратности в работе», — отметил Сергей Юдин.

Выпускник также с интересом изучал биологию, математику и физику. В дальнейшем он планирует получить образование в области медицины.