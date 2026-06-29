Выпускник из Одинцова набрал 300 баллов на ЕГЭ

Один из самых высоких результатов Единого государственного экзамена зафиксирован в Одинцовском округе. Выпускник звенигородской школы «КвантУм» Андрей Забудский набрал 300 баллов по трем предметам.

Такой показатель складывается только при идеальном выполнении всех экзаменационных заданий и встречается крайне редко. Юноша с ранних классов демонстрировал устойчивый интерес к учебе и особенно к точным наукам. Для сдачи он выбрал русский язык, профильную математику и физику.

Ключевую роль в его успехе сыграли дисциплина и умение планировать нагрузку. Школьник признается, что к результату шел постепенно, без перегрузок, делая ставку на системную подготовку.

«Я просто старался каждый день делать максимум того, что от меня зависит. В какой-то момент понял, что главное — не бояться объема и работать спокойно и последовательно», — рассказал выпускник.

Впереди у Андрея — поступление в технический вуз. Он планирует связать жизнь с инженерной специальностью и работать в сфере ракетостроения.