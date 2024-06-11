Выпускник из Лыткарина набрал 300 баллов по трем предметам ЕГЭ

Выпускник гимназии № 4 в Лыткарине Александр Ноздрачев набрал 300 баллов по трем предметам ЕГЭ. Он получил наивысший результат по химии, русскому языку и математике.

Как рассказали в Минобразовании Подмосковья, ранее школьник стал призером всероссийской олимпиады по биологии, победил на региональном этапе по биологии и географии, а также занял призовое место региональной олимпиады по информатике и математике. Выпускник планирует поступать в Физтех-школу биологической и медицинской физики МФТИ.

Сейчас в Подмосковье 18 школьников, которые сдали ЕГЭ по двум предметам на 100 баллов. Показавшие высший результат на нескольких экзаменах получат выплату 100 тысяч рублей, а подготовившие их учители — по 150 тысяч.

На данный момент в регионе уже 485 стобалльных результатов.

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