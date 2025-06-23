Выпускник из Ленинского округа сдал ЕГЭ по физике на 100 баллов

Одиннадцатиклассник Нарек Мелкумян из Ленинского городского округа, ученик Видновской школы № 2, получил максимальный балл на ЕГЭ по физике. На данный момент в муниципалитете уже 10 выпускников достигли высших результатов на едином государственном экзамене, включая одну ученицу, которая показала 100 баллов сразу по двум предметам.

Директор Видновской школы № 2 Кирилл Роганов отметил, что Нарек на протяжении всех 11 лет учебы является отличником. Особое внимание он уделяет точным наукам: в восьмом и девятом классах становился призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, а также неоднократно занимал призовые места на математических олимпиадах. Его целеустремленность и трудолюбие служат примером для сверстников.

При этом Нарек активно занимается спортом — играет в волейбол и пользуется уважением среди одноклассников. Подготовкой к ЕГЭ по физике занималась учитель Оксана Александровна Межуева. После получения аттестата Нарек планирует поступать в Высшую школу экономики и строить карьеру в области кибербезопасности.

Напомним, что выпускники школ Ленинского округа в 2025 году получили пять стобалльных результатов по русскому языку, три — по литературе и два — по химии. Подсчет итоговых результатов ЕГЭ по другим предметам продолжается.