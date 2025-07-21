Выпускник из Фрязина получил 200 баллов на ЕГЭ

Во Фрязино на базе школы № 3 зафиксирован очередной пример выдающихся академических достижений: ученик Иван Копылов набрал максимальные 100 баллов сразу по двум предметам — физике и математике. Этот результат стал подтверждением его высокого интеллектуального уровня и упорства в учебе.

Иван не ограничивается только отличной учебой. Он уже заслуженно признан призером регионального этапа Всероссийской олимпиады по математике и победителем муниципального этапа в физике и физической культуре. Помимо интеллектуальных успехов, Иван проявляет себя и в творчестве — он обладатель Гран-При регионального конкурса детского творчества «Эра фантастики».

Спортивные достижения Ивана не менее впечатляющи: кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам, он неоднократно становился призером чемпионатов России и побеждал на соревнованиях Московской области. Такая разносторонность говорит о его целеустремленности и всестороннем развитии.

За выдающиеся результаты Иван Копылов был удостоен премии главы города Фрязино, что служит признанием его трудолюбия и таланта. Особая благодарность и поздравления адресованы его наставнику — учителю Вере Михайловне Марининой, чья поддержка и профессионализм помогли добиться таких впечатляющих успехов.