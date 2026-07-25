Выпускник хореографической студии из Серпухова стал студентом ГИТИСа

Выпускник серпуховской хореографической студии «Сильфида» Никита Баранчеев поступил на бюджетное отделение Российского института театрального искусства — ГИТИС, заняв первое место в списке зачисленных при конкурсе несколько сотен человек на шесть мест. Подготовку абитуриента осуществляла педагог Анастасия Мужипова по программе, включавшей классический и народный танец, импровизацию, дуэт, сольный номер и коллоквиум по истории балета и теории музыки.

По итогам вступительных испытаний Никита Баранчеев получил 100 баллов по классическому танцу, народному танцу и искусству балетмейстера, 95 баллов на коллоквиуме, а также 83 балла за ЕГЭ по русскому языку и 84 балла по литературе. Высокие результаты позволили ему стать первым в рейтинге зачисленных на бюджетной основе.

Особую значимость успеху придает тот факт, что абитуриент поступил после 11-го класса общеобразовательной школы, без предварительного обучения в профильном хореографическом училище, опираясь на подготовку в студии «Сильфида» и индивидуальные занятия с педагогом. В рамках вступительной программы Никита также представил дуэтный номер с Тасей Хмыловой, работа которой была отмечена приемной комиссией.

Заместитель главы муниципалитета Оксана Лебедева поздравила выпускника, подчеркнув, что это победа не только его, но и родителей, педагога, всей студии «Сильфида» и Большого Серпухова. Она отметила, что теперь Никита будет учиться в одной группе с балеринами из Большого театра, и пожелала ему успехов в профессиональном становлении.