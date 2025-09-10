Выпуск замороженной говядины и телятины в Подмосковье вырос на 57% за 7 месяцев

С января по июль подмосковные предприятия выпустили более девяти тысяч тонн замороженной говядины и телятины. Относительно аналогичного периода прошлого года показатель вырос почти на 57%, сообщили в Минсельхозе Московской области.

В Подмосковье производится 31% от всего объема говядины и телятины в ЦФО, где регион является лидером рейтинга. В общероссийском выпуске Подмосковье охватывает 11% и занимает второе место среди регионов.

Такой результат обеспечивает работа ведущих фабрик: ООО «Оптимум» и ООО «Миккон». Они сочетают современные технологии и строго следят за качеством продукции.

В Минсельхозе региона отметили, что рост мясной отрасли вносит большой вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны.