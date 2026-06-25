Выпуск препаратов для лечения рака и болезней легких наладят в Дубне

Второй этап строительства научно-исследовательского и производственного комплекса биофармацевтической компании «ПСК Фарма» завершился в особой экономической зоне «Дубна». Там будут выпускать препараты для лечения пульмонологических, онкологических, ревматологических, гематологических и других заболеваний.

Как рассказали врегиональном стройнадзоре, площадь здания превысила 19,5 тысячи квадратных метров. Там разместят научно-исследовательский и производственный блоки, склад и офисы.

Для комплекса закупили автоматизированные линии для производства пустых желатиновых капсул под брендом «Фармкапс». Там будут производить более трех миллионов единиц продукции в сутки. На первоначальном этапе это закроет до 50% потребности рынка.

Генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро отметила, что запуск завода позволит не только расширить мощности предприятия, но и выйти на новый этап развития фармацевтики.

«Закуплены и установлены новые производственные линии, соответствующие мировым стандартам, ведется расширение штата сотрудников и обучение, в том числе на нашем текущем производстве. В строительство и оборудование второй очереди инвестированы более пяти миллиардов рублей. В целом в развитие всего производственного комплекса компании на сегодня вложены 12 миллиардов», — сказала она.