Выпуск офицеров стратегических войск прошел в Серпухове

В филиале Военной академии РВСН имени Петра Великого в Серпухове прошла торжественная церемония выпуска. Более 500 офицеров и свыше 50 прапорщиков успешно завершили обучение, из них 30 получили красные дипломы, а четверо — золотые медали.
Этот выпуск особенно значим, поскольку он совпал с Годом Защитника Отечества и 80-летием Победы в Великой Отечественной войне. Молодые специалисты — будущее Ракетных войск стратегического назначения и всей российской армии.
Вдохновением для выпускников служат герои Великой Отечественной войны, а также те, кто сегодня защищает суверенитет России в зоне специальной военной операции. В сложный период для страны новоиспеченные офицеры и прапорщики призваны стать надежной опорой и гарантией безопасности Родины.
Городского округа Серпухов Алексей Шимко выразил уверенность, что полученные в академии знания и умения станут прочным фундаментом для успешной службы на благо Отечества.
«Офицерам и прапорщикам верных боевых товарищей, смелых решений и мирного неба», — пожелал Алексей Шимко.
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