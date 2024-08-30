Выпуск молочной продукции в Подмосковье вырос на 14% с начала года

Производство молочной продукции в Московской области демонстрирует уверенный рост, увеличившись за семь месяцев 2024 года на 14,4%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

Заместитель председателя правительства и министр инвестиций Екатерина Зиновьева отметила, что в пищевой промышленности несколько направлений показали рост более чем на 10%. Помимо молочной продукции, производство муки, круп и крахмалосодержащих продуктов увеличилось на 10,3%, а выпуск растительных и животных масел и жиров — почти на 21%.

Отмечается, что производство готовых кормов для животных за январь–июль текущего года также показало рост на 10,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности поддержки бизнеса.

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