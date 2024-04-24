Выпуск инновационных протезов наладят в Подмосковье | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 23:00 Выпуск инновационных протезов наладят в Подмосковье Unsplash

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Производство инновационных протезов запустили в Московской области. Подобная мера поддержки поможет бойцам специальной военной операции, которые потеряли конечно при защите интересов России.

Станислав Косматов, который является тестировщиком, родился без руки. Первый протез появился у молодого человека в три года. Он прекрасно помнит, как тогда удалось получить новую руку — долго и некомфортно.

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«В Челябинске их не делали, меня мама на самолете возила в город Ленинград, тогда еще назывался. Меня оставляла на протезном предприятии. У нас месяц на это уходило. Я там жил, мне делали слепки. Я жил отдельно, мама в гостинице. Процедура раньше таким образом происходила», — поделился Станислав Косматов.

Сегодня он стал одним из тех, кто может внести свою лепту в производство так необходимого оборудования. Он на себе тестирует пилотные образцы и помогает обкатать новейшие технологии.

Задача группы разработчиков из Подмосковья — создать дешевый тяговый протез, работающий без электроники, который будет производится в рекордные сроки.

«У нас в стране всего 150-250 техников протезистов, а людей без рук до СВО — 100 тысяч. Только без рук. А есть еще ноги и, если просто вот так на пальцах посчитать, за три года, насколько ставится протез, эти 100 тысяч без рук не успеют протезироваться, потому что людям уже новые понадобятся», — поделился разработчик, студент кафедры технологического предпринимательства МФТИ Кирилл Лахминов.

Проект находится в разработке уже около года. У специалистов ушло много времени на проработку программы, а также на изготовление оборудования.

Прототипы тяговых протезов протестировали на 15 участниках программы. После полноценного запуска протезы будут выпускать со скоростью один в день, что частично, но закроет на первом этапе потребности людей. В дальнейшем студенты планируют расширять производство по мере необходимости.

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