Выпуск фармсубстанций для препаратов против ВИЧ нарастят в Химках

Ведущий российский разработчик и производитель инновационных лекарств «ХимРар» увеличит производственные мощности в пять раз, построив новое предприятие в Химках. Об этом сообщили в Мининвесте Московской области.

«На территории нового комплекса компания планирует наладить производство активных фармацевтических субстанций, а также запустить цех по разработке полупродуктов для АФС. Общий объем инвестиций в реализацию проекта составит более миллиарда рублей», — подчеркнула заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, завершить строительство комплекса планируется уже в 2025 году. Реализация проекта позволит создать в округе 50 рабочих мест. Благодаря современной инфраструктуре компания сможет выпускать свыше 20 наименований продукции, соблюдая международные стандарты, и выполнять заказы для российских и зарубежных партнеров.

На территории центра уже проводится полный цикл исследований и разработок, включая импортозамещающие и инновационные препараты для лечения заболеваний нервной системы, онкологии, ВИЧ-инфекции, гриппа и коронавируса.

Генеральный директор ООО «АФС-технологии» Сергей Рестеванян подчеркнул, что российскому рынку необходимо собственное производство полного цикла, поскольку перебои с поставками субстанций и реагентов из-за границы в последние годы приводили к дефициту и росту стоимости лекарств.