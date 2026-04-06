Выполнено более 40% работ по капитальному ремонту учебного корпуса в Мытищах

В рамках государственной программы Московской области продолжается капитальный ремонт учебного корпуса (литер А1) «Мытищинского колледжа», расположенного на Силикатной улице, д. 1/9 в Мытищах.

По словам министра строительного комплекса региона Александра Туровского, на объекте трудятся 48 человек и задействованы 2 единицы техники. Строители завершили демонтажные работы, ведут устройство кровли и утепление фасада здания. Внутри здания ведутся ремонтные работы, устройство инженерных сетей и установка дверных блоков.

Общая площадь учебного корпуса составляет 3,4 тысячи квадратных метров. В ходе капитального ремонта будут обновлены фасад и кровля, заменены все инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери. Также планируется внутренняя отделка помещений и благоустройство прилегающей территории. После ремонта колледж получит современную мебель и оборудование.

Начало капитального ремонта учебного корпуса «Мытищинского колледжа» пришлось на конец 2025 года, а его завершение запланировано на третий квартал 2026 года.