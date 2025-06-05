Выплаты за трудоустройство знакомых в «Мострансавто» увеличили до 20 тысяч рублей

С июня 2025 года в «Мострансавто» увеличили размер вознаграждения по программе «Приведи друга». Теперь сотрудники компании могут получить 20 тысяч рублей за успешное трудоустройство рекомендованного ими водителя или слесаря.

Выплата производится после того, как новый работник пройдет трехмесячный испытательный срок.

Компания активно набирает персонал в свои филиалы по всему региону. Помимо привлекательных условий труда, включающих официальное трудоустройство, соцпакет и современный автопарк, водителям предлагают дополнительные льготы.

Так они получают единовременную выплату при трудоустройстве в размере 50 тысяч рублей, компенсацию аренды жилья — до 12 тысяч рублей для иногородних, бесплатный проезд к месту жительства (раз в полгода, не более 10 тысяч рублей).

Кроме того, сотрудникам предлагают увеличенный отпуск длительностью 42 дня, бесплатную форму, медицинские осмотры и путевки в детские лагеря.

Для работы водителем автобуса необходимо быть старше 21 года и иметь права категории D. Компания также предлагает бесплатную переподготовку с последующим трудоустройством.

Актуальные вакансии можно найти на официальном сайте «Мострансавто» или уточнить в Едином центре подбора персонала по телефонам +7 (495) 419-17-95 и +7 (903) 161-92-91.

Сейчас в компании работают 10 440 водителей.