Выплаты с первых дней и полеты на симуляторах. Андрей Воробьев — о курсах операторов БПЛА в Балашихе
Андрей Воробьев рассказал о курсах операторов БПЛА в центре «Витязь» в Балашихе
Курсы операторов беспилотников открыли в Подмосковье для кандидатов на военную службу по контракту. Они проходят на базе центра специального назначения «Витязь» в Балашихе. Это первый в России пункт, где сразу после обучения можно заключить контракт и получить положенные выплаты. О том, как пройти обучение и освоить новую профессию, рассказал губернатор Андрей Воробьев в интервью Владимиру Соловьеву.
Как проходит обучение в центре «Витязь»?
Курс операторов БПЛА рассчитан на месяц. В течение этого времени будущие контрактники будут осваивать теорию, работать на специальном симуляторе и учиться ремонтировать дроны.
«За месяц интенсивной подготовки ребята осваивают полный цикл: теорию, полет на симуляторах, сборку и ремонт квадрокоптеров, работу в поле, радиообмен, маскировку. На выходе — свидетельство гособразца и военно-учетная специальность», — сказал губернатор Московской области.
В каждой группе — по 10-15 человек. Предпочтение отдают тем, кто уверенно владеет компьютером и имеет опыт работы с электроникой. При этом принять готовы всех желающих.
Я был в именных полках Московской области, где все мне говорили: забота, которая идет от региона, просто феноменальная. Это чувствуют и семьи ребят – они получают льготы, всестороннюю помощь.
Владимир Соловьев
Занятия проводят опытные инструкторы, в том числе бывшие бойцы спецподразделений.
Выплаты и господдержка для контрактников
С самого начала обучения кандидатов зачисляют в войска, поэтому уже с первых дней они получают все положенные выплаты. Сразу после подписания контракта предусмотрена единовременная выплата — три миллиона рублей.
При этом в зону спецоперации направляют только по завершении курса.
Всего за год со всем довольствием бойцы получают не менее 5,5 миллиона рублей.
Как записаться на курсы оператора БПЛА?
Центр «Витязь» — это не просто пункт отбора. В одном месте бойцы могут оформить документы, пройти медосмотр и подготовку, а также получить поддержку.
Вся информация доступна на сайте: контрактмо.рф, по номеру горячей линии +7 (495) 990-77-77 и в Telegram-канале ЦСП «Витязь». Записаться на курсы операторов БПЛА также можно через Telegram-бот.