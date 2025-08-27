Выплаты с первых дней и полеты на симуляторах. Андрей Воробьев — о курсах операторов БПЛА в Балашихе

Курсы операторов беспилотников открыли в Подмосковье для кандидатов на военную службу по контракту. Они проходят на базе центра специального назначения «Витязь» в Балашихе. Это первый в России пункт, где сразу после обучения можно заключить контракт и получить положенные выплаты. О том, как пройти обучение и освоить новую профессию, рассказал губернатор Андрей Воробьев в интервью Владимиру Соловьеву.

Как проходит обучение в центре «Витязь»? Курс операторов БПЛА рассчитан на месяц. В течение этого времени будущие контрактники будут осваивать теорию, работать на специальном симуляторе и учиться ремонтировать дроны. «За месяц интенсивной подготовки ребята осваивают полный цикл: теорию, полет на симуляторах, сборку и ремонт квадрокоптеров, работу в поле, радиообмен, маскировку. На выходе — свидетельство гособразца и военно-учетная специальность», — сказал губернатор Московской области.

Фото: Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе / Медиасток.рф

В каждой группе — по 10-15 человек. Предпочтение отдают тем, кто уверенно владеет компьютером и имеет опыт работы с электроникой. При этом принять готовы всех желающих.

Я был в именных полках Московской области, где все мне говорили: забота, которая идет от региона, просто феноменальная. Это чувствуют и семьи ребят – они получают льготы, всестороннюю помощь. Владимир Соловьев

Занятия проводят опытные инструкторы, в том числе бывшие бойцы спецподразделений.

Выплаты и господдержка для контрактников С самого начала обучения кандидатов зачисляют в войска, поэтому уже с первых дней они получают все положенные выплаты. Сразу после подписания контракта предусмотрена единовременная выплата — три миллиона рублей. При этом в зону спецоперации направляют только по завершении курса.

Фото: Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе / Медиасток.рф

Всего за год со всем довольствием бойцы получают не менее 5,5 миллиона рублей. Как записаться на курсы оператора БПЛА?

Центр «Витязь» — это не просто пункт отбора. В одном месте бойцы могут оформить документы, пройти медосмотр и подготовку, а также получить поддержку.

Фото: курсы операторов БПЛА в центре «Витязь» в Балашихе

Вся информация доступна на сайте: контрактмо.рф, по номеру горячей линии +7 (495) 990-77-77 и в Telegram-канале ЦСП «Витязь». Записаться на курсы операторов БПЛА также можно через Telegram-бот.