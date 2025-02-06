Выплаты приемным семьям увеличили в Подмосковье

Приемные родители и опекуны в Московской области каждый месяц получают пособие на содержание детей-сирот. В этом году выплаты для детей от года до 12 лет увеличили до прожиточного минимума — 18,7 тысячи рублей. Для малышей до года и подростков от 12 до 18 лет суммы остались прежними: 23,7 тысячи и 19,5 тысячи рублей соответственно.

«В нашем регионе более 12 тысяч опекунов и приемных родителей воспитывают свыше 14 тысяч детей-сирот. Мы понимаем, насколько важна финансовая поддержка для семей, которые взяли на себя заботу о детях, оставшихся без родительского попечения. Наша задача — создать все необходимые условия для того, чтобы эти дети могли расти в комфортной и заботливой обстановке», — подчеркнула вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Кроме того, в Московской области есть программы поддержки приемных семей. Опекуны могут посещать обучающие семинары, получать психологическую помощь и консультации. Также проводятся мероприятия, которые помогают детям адаптироваться в обществе.