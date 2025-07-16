Выплаты на техсредства для реабилитации инвалидов увеличили в Подмосковье

Фото: Стоянка для инвалидов на площади Европы в Москве / Медиасток.рф

Власти Московской области делают все возможное, чтобы сделать более комфортной жизнь людей с ограниченными возможностями здоровья. В регионе значительно увеличили сумму компенсации на приобретение технических средств реабилитации для инвалидов.

Размер выплаты на медицинскую кровать теперь составляет 32 907 рублей, что в два раза больше предыдущей суммы.

Ассигнования на электрические подъемники для ванн выросли на 17% и достигли 35 991 рубля.

«Ежегодно этой мерой поддержки пользуются около трех тысяч наших жителей. Мы увеличили выплату на одни из самых востребованных изделий», — пояснил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Получить компенсацию просто — выплаты назначаются в проактивном режиме. Получателям необходимо лишь проверить и подтвердить автоматически сформированное заявление в личном кабинете на сайте госуслуг.

Если документ не поступил, его можно оформить самостоятельно по ссылке.