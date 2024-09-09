Выплаты на новорожденных в Подмосковье превысили 800 миллионов рублей с января

Свыше 800 миллионов рублей направили в Подмосковье на выплаты при рождении ребенка. Поддержку получили 40 тысяч человек.

Как рассказали в Минсоцразвития Подмосковья, жители региона могут получить выплату или подарочный набор при рождении ребенка. Чаще всего родители выбирают денежные средства, это 20 тысяч рублей.

По словам первого заместителя председателя правительства Подмосковья Людмилы Болатаевой, в этом году в регионе родились около 50 тысяч человек. Из них 40 тысяч получили выплату общей суммой более 800 миллионов рублей.

«Эти средства помогают семьям в первые месяцы после появления ребенка, когда расходы значительно увеличиваются. Важно отметить, что такие меры поддержки направлены не только на материальную помощь, но и на создание комфортных условий для жизни новорожденных», — рассказала она.

Оформить выплату или подарочный набор можно в роддоме, при этом ребенок должен быть зарегистрирован в Подмосковье.

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