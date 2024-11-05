Выплаты на новорожденных превысили миллиард рублей в Подмосковье с января

Родители новорожденных в Московской области могут выбрать между выплатой в размере 20 тысяч рублей и подарочным набором «Я родился в Подмосковье». Подарки вручаются в рамках национального проекта «Демография».

Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева сообщила, что в 2024 году более 50 тысяч родителей воспользовались данной выплатой, а общий объем средств, выделенных из бюджета, превысил один миллиард рублей.

Эта выплата предназначена для покупки товаров и средств, необходимых для ухода за новорожденными. Право на получение выплаты имеют жители, зарегистрировавшие рождение ребенка в Московской области.

Подарочный набор или денежную выплату можно получить сразу в роддоме. Оформить денежную выплату возможно через региональный портал госуслуг по ссылке.