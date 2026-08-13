Выплаты на новорожденных получили более 300 тысяч семей Подмосковья за 5 лет

Фото: Зона выписки для родителей с малышом в Химкинском роддоме после капитального ремонта / Медиасток.рф

При рождении ребенка в Подмосковье родители могут получить подарочный набор или единовременную выплату в размере 20 тысяч рублей. Меру поддержки предоставляют за счет регионального бюджета.

Внутри — все самое необходимое для ухода за младенцем в первые месяцы жизни: от средств гигиены до предметов, обеспечивающих комфорт и безопасность. Он укомплектован качественными, практичными вещами.

С 2021 по 2025 год семьям передали 16,7 тысячи комплектов, а денежную выплату назначили почти 306 тысяч раз.

«С другой стороны, мы предоставили альтернативу — единовременную денежную выплату в размере 20 тысяч рублей, предусмотренную за счет средств бюджета региона. Эти средства семья может направить на приобретение именно тех предметов и средств ухода, которые она посчитает нужными. С 2021 по 2025 год включительно мы вручили 16,7 тысячи подарочных коробок, а денежная выплата была предоставлена почти 306 тысяч раз. В 2026 году выплату уже получили свыше 33 тысяч семей, вручено 1,3 тысячи подарочных наборов», — рассказал Андрей Голубев.

По словам парламентария, каждая семья может выбрать наиболее подходящий вариант поддержки: готовый набор или выплату, которую можно направить, например, на покупку коляски либо кроватки. Он добавил, что в Подмосковье также действуют выплаты на школьную форму, компенсация расходов на ЖКУ, бесплатный проезд, предоставление путевок в оздоровительные лагеря и другие меры помощи семьям.

Набор предоставляют россиянам, если ребенок родился в медучреждении Подмосковья и зарегистрирован в областном органе ЗАГС. При рождении двойни или большего числа детей подарок выдают на каждого младенца.

Заявление на денежную выплату можно оформить одновременно с первыми документами ребенка. Услуга доступна на региональном портале госуслуг.