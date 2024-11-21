Выплаты для ресурсных приемных семей введут в Подмосковье в 2025 году

Закон о ресурсных приемных семьях приняли на 98-м заседании в Мособлдуме. Он предусматривает ежемесячные выплаты на содержание ребенка.

По словам главы комитета по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, в ресурсные приемные семьи детей помещают временно, на тот срок, который необходим для профилактической работы с родителями или подбора постоянной замещающей семьи. Там дети чувствуют себя спокойнее, чем в семейном центре.

«Ресурсная семья может оформить временную опеку, а у ресурсных родителей уже должен быть стаж. В свою очередь служба сопровождения помогает как ресурсной, так и биологической семье ребенка», – пояснил Андрей Голубев.

Новый закон предусматривает выплаты на содержание ребенка. Их размер будет зависеть от возраста и составит от 18,8 тысячи до 23,8 тысячи рублей. Закон вступит в силу 1 января 2025 года.

Сейчас в Подмосковье около 300 ресурсных приемных семей.