Выплату за аренду жилья для социальных работников увеличили в Подмосковье

Сумму компенсации аренды жилья увеличили для социальных работников в Подмосковье. Меру поддержки уже оформили свыше 300 человек. Теперь они будут ежемесячно получат от 30 до 45 тысяч рублей.

Компенсация аренды жилья - одна из главных мер поддержки работников социальных учреждений в Подмосковье. Программа рассчитана на тех, кто помогает пенсионерам, а также детям и взрослым с инвалидностью.

«Наши специалисты, которые ухаживают и заботятся о наиболее уязвимых категориях жителей, порой сами нуждаются в поддержке. Мы понимаем, что компенсация за аренду жилья стала особенно востребованной среди социальных работников — уже более 300 сотрудников пользуются этой мерой. С этого года мы приняли решение увеличить размеры выплат», — сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

С этого года сумму поддержки для семейных пар, работающих в социальной сфере, будет варьироваться от 30 до 45 тысяч рублей. Она будет зависеть от округа и стоимости арендуемого жилья. Для тех. кто работает в одиночку, поддержка составит от 20 до 30 тысяч.

Выплаты доступны и тем, кто давно работает в соцучреждениях, так и тем, кто только начал свою карьеру. Для молодых специалистов также предусмотрены подъемные в размере 50 тысяч рублей в первый и 100 тысяч рублей - во второй год работы.

Подать заявление на получение компенсации можно через "Госуслуги".