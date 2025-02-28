Выплату на ортопедические изделия и слуховые аппараты ввели в Подмосковье

Дополнительную меру социальной поддержки ввели в Подмосковье. Это выплата для приобретения ортопедических изделий и слуховых аппаратов.

Поддержку предоставят инвалидам, которые нуждаются в специальных изделиях по медицинским показаниям.

«Мы максимально упростили получение выплаты. Подавая заявление на портале, данные из поликлиники и показания от врача подгружаются автоматически, дополнительно никаких справок приносить не потребуется. Ежегодно эта мера поддержки охватывает три тысячи жителей», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Ранее жителям предоставляли ортопедические изделия, теперь они смогут самостоятельно выбирать их. В Минсоцразвития Подмосковья добавили, что на предоставление таких выплат выделили 104 миллиона рублей.

Подать заявление на получение поддержки можно по ссылке.