Выплату на медицинские кровати и подъемники для инвалидов увеличили в Подмосковье

Жители Подмосковья с инвалидностью могут получить выплату для приобретения реабилитационных изделий. На эту меру поддержки в этом году выделили около 50 миллионов рублей. При этом выплату на самые востребованные средства увеличили.

Выплату можно получить для приобретения изделий, прописанных в индивидуальной программе реабилитации, которые не входят в федеральный перечень.

«Ежегодно этой мерой поддержки пользуются около трех тысяч наших жителей. Мы увеличили выплату на одни из самых востребованных изделий — медицинская кровать и электрический подъемник. Это позволит учесть индивидуальные потребности каждого человека и обеспечить более широкий доступ к необходимым средствам», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Выплата на приобретение медицинской кровати теперь составляет 32,9 тысячи рублей, подъемника — 35,9 тысячи.

Средства предоставляют проактивно, а информация о рекомендуемых средства реабилитации поступает автоматически в личный кабинет. Достаточно только проверить данные и подписать предзаполненное заявление.

Подать заявку можно по ссылке.