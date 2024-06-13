Выплату на детей-сирот увеличат в Подмосковье с 1 июля

Размер ежемесячного пособия на приемных детей от года до семи лет увеличат в Подмосковье с 1 июля. Выплата составит 17 747 рублей.

Как рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, мера поддержки охватит более 1,7 тысячи детей.

«Увеличенную выплату 17 747 рублей начнут получать приемные родители и опекуны региона уже с июля. Этой мерой поддержки мы охватываем свыше 1700 детей. Новые изменения позволят в будущем прийти к единому размеру ежемесячных выплат на содержание детей-сирот независимо от их возраста», — рассказала она.

Сейчас размер выплаты зависит от возраста ребенка. Так, для сирот от 12 до 18 лет поддержка составляет 15 589 рублей, от 18 месяцев до трех лет — 15 774 рубля, от трех до семи — 13 135 рублей.

«Теперь ежемесячная выплата на приемных детей от года до семи лет будет равна величине прожиточного минимума на ребенка в Подмосковье и в будущем будет индексироваться», — добавили в министерстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».