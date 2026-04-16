Выпившего перекись водорода мужчину спасли в больнице в Сергиевом Посаде

Перекись водорода в концентрации 33% обычно используют для обслуживания бассейнов. Мужчина сделал один глоток и сразу понял, что существует угроза для жизни. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью. Его поместили в реанимацию.

«Мы выполнили гастроскопию, которая выявила характерные изменения в стенке пищевода и желудка — следы химического ожога. В реанимации за пациентом наблюдали несколько дней. Далее контролировали функцию почек, чтобы не допустить развития острой почечной недостаточности — одно из типичных осложнений при отравлениях», — рассказала заведующая хирургическим отделением № 3 Сергиево-Посадской больницы Светлана Александрова.

Позже мужчину поместили в хирургическое отделение. Там ему провели инфузионную, антисекреторную и антацидную терапии. Когда состояние пациента улучшилось, его выписали.

Медики призывают подписывать емкости, в которых находятся потенциально опасные жидкости.