Выпившего перекись водорода мужчину спасли в больнице в Сергиевом Посаде
Житель Подмосковья случайно выпил перекись водорода высокой концентрации. Скорая помощь доставила пострадавшего в Сергиево-Посадскую больницу.
Перекись водорода в концентрации 33% обычно используют для обслуживания бассейнов. Мужчина сделал один глоток и сразу понял, что существует угроза для жизни. Он самостоятельно обратился за медицинской помощью. Его поместили в реанимацию.
«Мы выполнили гастроскопию, которая выявила характерные изменения в стенке пищевода и желудка — следы химического ожога. В реанимации за пациентом наблюдали несколько дней. Далее контролировали функцию почек, чтобы не допустить развития острой почечной недостаточности — одно из типичных осложнений при отравлениях», — рассказала заведующая хирургическим отделением № 3 Сергиево-Посадской больницы Светлана Александрова.
Позже мужчину поместили в хирургическое отделение. Там ему провели инфузионную, антисекреторную и антацидную терапии. Когда состояние пациента улучшилось, его выписали.
Медики призывают подписывать емкости, в которых находятся потенциально опасные жидкости.