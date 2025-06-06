Выпившего лимонную кислоту ребенка спасли в больнице в Видном

Врачи Видновской больницы спасли пятимесячного ребенка, который случайно выпил воду с лимонной кислотой. Мать вечером решила почистить чайник от накипи и оставила состав на ночь, а утром развела младенцу смесь водой из емкости.

Женщина заметила, что ребенок неохотно пьет, а затем вспомнила о случившемся накануне и позвонила в скорую помощь.

«Мы экстренно провели малышу промывание желудка, назначили инфузионную терапию, которая способствовала оперативному выведению кислоты из организма. Благодаря своевременному обращению и профессиональной помощи удалось избежать опасных последствий», — пояснила заведующая педиатрическим отделением больницы Вероника Петрова.

Врач подчеркнула, что попадание большого количества лимонной кислоты в организм способно привести к поражению слизистых оболочек и патологии почек.

«Храните химические вещества в недоступном для детей месте. Убедитесь, что все чистящие средства и другие потенциально опасные вещества лежат в закрытых шкафах или на высоких полках», — отметила педиатр.

Она также порекомендовала с раннего возраста объяснять детям, что некоторые предметы трогать нельзя.