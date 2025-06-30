Выпившего гербицид вместо газировки мужчину спасли в больнице в Сергиевом Посаде

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли 40-летнего пациента, который случайно выпил гербицид вместо сладкой газировки. Мужчина находился на даче и перепутал стоявшие рядом бутылки.

Пациента в больницу привезла бригада скорой помощи. Его незамедлительно поместили в реанимацию отделения анестезиологии, где провели эндоскопическое исследование.

«В ходе диагностики мы обнаружили химический ожог пищевода и желудка. Нами была проведена интенсивная инфузионная и дезинтоксикационная терапия. К счастью, осложнения в виде желудочно-кишечного кровотечения и печеночно-почечной недостаточности не развились», — пояснил врач хирургического отделения № 3 Сергиево-Посадской больницы Павел Лазука.

Пациента уже выписали.

Медики призывают не переливать технические жидкости в емкости из-под воды или газировки. В случае если это уже произошло, следует оторвать этикетку и подписать тару. Кроме того, не следует хранить химикаты рядом с напитками.

В случае если человек перепутал бутылки и выпил опасное вещество, он должен незамедлительно обратиться за квалифицированной помощью.