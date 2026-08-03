Выписка из домовой книги возглавила рейтинг госуслуг недели в Подмосковье

На прошедшей неделе жители Подмосковья подали более 15,4 тысячи заявок на получение выписки из домовой книги через региональный портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Второе место по востребованности заняла услуга по выдаче и замене социальной карты жителя региона — за неделю поступило свыше 8,3 тысячи обращений. Замыкает тройку лидеров выплата на покупку одежды для ребенка из многодетной семьи, которой воспользовались более 6,1 тысячи раз.

В пятерку самых популярных услуг также вошли присвоение адреса (свыше 5,3 тысячи заявлений) и выдача повторных документов (более 4,8 тысячи заявок).

Всего на региональном портале госуслуг доступно более 440 сервисов для граждан и предпринимателей. Получить услуги в электронном виде можно также через мобильное приложение «Добродел». Для этого потребуется подтвержденная учетная запись на Едином портале государственных услуг.