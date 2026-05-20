Еще 312 тысяч заявок на получение выписки из домовой книги подали в Подмосковье

Пресс-служба Мингосуправления Московской области сообщила, что за прошедшую неделю жители Подмосковья заказали свыше 13 тысяч выписок из домовой книги на региональном портале госуслуг. С начала года электронной услугой воспользовались более 312 тысяч раз.

Получить выписку из домовой книги могут собственники жилья, лица, имеющие или имевшие ранее регистрацию в этом жилом помещении, а также родственники и наследники умершего собственника.

Услуга «Выписка из домовой книги» доступна на портале в разделе «Жилье» — «Жилищные документы». Результат поступает в личный кабинет на портале в течение одного рабочего дня.

Помимо выписки из домовой книги, в рамках услуги можно получить и другие документы: справку с места жительства, справку о составе семьи, справку об отсутствии зарегистрированных и другие.

На региональном портале доступно более 420 услуг для жителей и бизнеса. Получить услуги в электронном виде можно и в мобильном приложении «Добродел», но потребуется подтвержденная учетная запись ЕСИА.