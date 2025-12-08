Выписка из домой книги стала самой популярной услугой в Подмосковье за неделю

На прошлой неделе самой популярной услугой на региональном портале Подмосковья стала «Выписка из домовой книги». Ею воспользовались более 21 тысячи раз, а с начала года — свыше 790 тысяч. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На втором месте по количеству обращений оказалась услуга по выдаче и замене социальных карт жителей региона. Заявители подали почти десять тысяч обращений. В список наиболее востребованных также вошли «Запись в кружки и секции», присвоение адреса и обслуживание транспортных карт «Стрелка».

В ведомстве напомнили, что на портале госуслуг Подмосковья доступно свыше 400 электронных услуг для жителей и бизнеса. Получить их можно и через приложение «Добродел», при наличии подтвержденной учетной записи ЕСИА.