Выявляемость рака шейки матки на ранней стадии выросла в Подмосковье на 18%

Работу по раннему выявлению онкологических заболеваний продолжают в Подмосковье. Особое внимание уделяют профилактике рака шейки матки. С начала года заболевание выявили у 268 женщин.

Как сообщили в региональном Минздраве, раннее выявление заболевания позволяет повысить эффективность лечения и шансы на выздоровление.

«В Подмосковье выявляемость онкологических заболеваний в гинекологии на ранней стадии выросла на 18% — это результат системной работы: регулярные профилактические осмотры, современная диагностика, доступный скрининг», — сказала вице-губернатор Людмила Болатаева.

За полгода в Подмосковье на ранней стадии выявили рак шейки матки у 268 женщин. С этього года бесплатно пройти обследование могут все пациентки от 21 до 49 лет.

Врачи напомнили, что рак шейки матки может протекать бессимптомно длительное время. Поэтому важно регулярно проходить обследования у гинеколога. В Подмосковье такжен можно бесплатно сдать анализ на ВПЧ в своей женской консультации.

Больше о работе онкологической службы — по ссылке.