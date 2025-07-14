Выявляемость рака на ранней стадии выросла в Подмосковье почти на 4% с января

Онкологические заболевания стали чаще выявлять на ранней стадии в Подмосковье. В начале года этот показатель составлял 45,8%, а сейчас он достиг 49%. Речь идет об опухолях полости рта, груди, кожи, прямой кишки, шейки матки и других.

Как рассказал глава регионального Минздрава Максим Забелин, обнаружить рак на ранней стадии позволяет регулярная и тщательная диагностика. Так, в Подмосковье работают 25 центров амбулаторной онкологической помощи, где проводят дни открытых дверей, где пройти осмотр могут все делающие.

«Также открыта самостоятельная запись на маммографию для пациенток старше 40 лет. Помимо этого, мы продолжаем оснащать наши больницы и поликлиники современным медицинским оборудованием, что делает диагностику более качественной и доступной. Благодаря этому выявляемость онкологии на первой стадии выросла на 3,8% с начала года», — сказал он.

Узнать больше об оказании медицинской помощи пациентам с онкологическими патологиями можно по ссылке. Там же находится график проведения дней открытых дверей в центрах.