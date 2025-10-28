Выявляемость рака на ранней стадии выросла в Подмосковье на 4% с января

В Подмосковье онкологические заболевания все чаще удается обнаружить на первой стадии. Это касается новообразований рта, груди, шейки матки, кожи, прямой кишки и других локализаций.

В начале года этот показатель достигал 45,8%, а теперь составил 50%.

«В онкологии большое значение имеет диагностика: чем раньше болезнь будет выявлена, тем эффективнее пройдет лечение. Поэтому мы продолжаем повышать качество и доступность исследований — обновляем оборудование, проводим профилактические акции, делаем обследования доступнее», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Она напомнила, что жительницы региона старше 40 лет могут записаться на маммографию самостоятельно, если до этого в течение двух лет не проходили исследования. Это можно сделать на сайте государственных услуг в разделе «Здоровье» или по номеру телефона 122.

Дополнительные сведения об оказании медицинской помощи онкологическим пациентам в Подмосковье доступны на сайте.

Также там публикуют расписание проведения дней открытых дверей в Центрах амбулаторной онкологической помощи.